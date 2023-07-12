AP: в США последовательница убийцы Мэнсона вышла на свободу спустя более чем полвека

Агентство передает, что 73-летняя Ван Хаутен покинула женскую тюрьму Короны утром во вторник

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Лесли Ван Хаутен - последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона - была освобождена из-под стражи в Калифорнии во вторник, после того как провела более 50 лет в тюрьме за соучастие в двух убийствах, сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, 73-летняя Ван Хаутен покинула женскую тюрьму города Корона во вторник утром, после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не будет препятствовать ее условно-досрочному освобождению.

Изначально преступница была приговорена к смертной казни в 1971 году за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Позднее наказание ей было изменено на пожизненное заключение. Право на то, чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, входившая в коммуну Мэнсона "Семья", Ван Хаутен получила еще в 1977 году, с 2016 года профильная комиссия рекомендовала ее к освобождению из-под стражи, однако Ньюсом и его предшественник Джерри Браун выступали против подобного решения. Вето губернатора Ван Хаутен оспаривала в нескольких судебных инстанциях и в мае этого года апелляционный суд постановил, что доводы Ньюсома, исходя из которых он блокирует освобождение заключенной, не имеют под собой достаточных оснований.

Как ожидается, Ван Хаутен проведет три года под присмотром полиции в месте временного проживания для лиц, освобожденных из мест заключения.

Чарльз Мэнсон - один из наиболее известных американских преступников XX века. В течение лета 1969 года он и три его сообщницы, состоявшие в его коммуне "Семья", зверски убили семерых человек. В их числе была жена режиссера Романа Полански актриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности. Хотя Мэнсон не был непосредственным исполнителем убийств, он был признан виновным в их организации и приговорен к смертной казни. Однако в 1972 году, после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания, приговор ему был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения. Мэнсон умер в тюрьме в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет.