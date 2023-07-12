11 июля, 23:23,
обновлено 11 июля, 23:55

В Екатеринбурге произошел пожар в строительных бытовках

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в Екатеринбурге, горят деревянные поддоны и строительные бытовки под линией электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в среду.

"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на площадке в районе Сибирского тракта, уточнили в пресс-службе. 

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

"В 04:17 (02:17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1 500 кв. м. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.

В ликвидации огня задействованы 47 человек и 15 единиц спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о площади возгорания в 1,3 тыс. кв. м.  

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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