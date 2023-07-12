На Сахалине стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку

Ребенка спасли прохожие

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка в городе Углегорске (административный центр Углегорского района на западном побережье Сахалина). Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Организована проверка по факту нападения собак на девочку в Углегорске", - рассказали в прокуратуре.

По информации прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования, а также организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень вреда, причиненного здоровью ребенка.

Семилетняя девочка шла по улице Инженерной в Углегорске, когда на нее напала стая бездомных собак. Ребенка спасли прохожие. Девочку доставили в больницу с рваными ранами обеих ног, промежности и ягодиц.