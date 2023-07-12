На Сахалине ввели особый противопожарный режим

Речь идет об Охинском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в Охинском районе на севере Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"В Охинском районе ввели особый противопожарный режим", - рассказали в правительстве региона.

Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ, на всей территории муниципального образования. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, например, размер любого штрафа увеличивается в два раза. В отдельных случаях виновнику лесных пожаров грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Охинский городской округ занимает самую северную территорию Сахалина, относится к районам Крайнего Севера. В районе проживает около 22 тыс. человек.