ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 мм

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Военные Украины открыли огонь по двум районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 02:50 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 267 ракет РСЗО и снарядов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Еленовка, Макеевка, Луганское, Старомихайловка и Ясиноватая. В Донецке ранили женщину.