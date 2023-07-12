В Иркутской области произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов произошел на площади 240 кв. м в промзоне города Ангарска в Иркутской области. Идет ликвидация возгорания, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожарные в Ангарске ликвидируют пожар на установке по переработке нефтепродуктов. В 07:22 (02:22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта. <…> На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горит установка на площади 240 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения. На месте работают девять пожарных расчетов.