12 июля, 00:46

В Иркутской области произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов произошел на площади 240 кв. м в промзоне города Ангарска в Иркутской области. Идет ликвидация возгорания, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожарные в Ангарске ликвидируют пожар на установке по переработке нефтепродуктов. В 07:22 (02:22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта. <…> На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горит установка на площади 240 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения. На месте работают девять пожарных расчетов. 

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РоссияИркутская область
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