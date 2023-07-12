Замминистра образования и науки Бурятии арестовали на 10 суток за нетрезвую езду

Он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения

УЛАН-УДЭ, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель министра образования и науки Бурятии Батор Цыренжапов арестован на 10 суток за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили ТАСС в среду в МВД республики.

"В ночь с 6 на 7 июля сотрудниками ДПС на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ была остановлена автомашина "Тойота Витц" под управлением 43-летнего горожанина. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, от освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении, в отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста", - сообщили в полиции.

Ранее в правительстве Бурятии отметили, что Цыренжапов будет уволен после инцидента с ездой в состоянии наркотического опьянения. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов.

Пост замминистра Цыренжапов занял в 2022 году. До этого он был пpeдceдaтeлем кoмитeтa пo нaдзopy и кoнтpoлю в cфepe oбpaзoвaния.