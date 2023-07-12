В Оренбургской области госпитализировали восемь детей с пищевым отравлением

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 12 июля. Восемь детей в Орске Оренбургской области госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. По одной из версий, его источником стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода, всю продукцию которого изымают из оборота, сообщили в администрации Орска в среду.

"По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Все они воспитанники детских садов из разных районов города. Госпитализированы восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Орске Оренбургской области произошла вспышка острой кишечной инфекции среди детей дошкольных учреждений. По данным регионального Минздрава, обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей стали поступать во вторник вечером.