На Камчатке за сутки потушили два лесных пожара площадью 8 тыс. га

В крае продолжают действовать три лесных пожара

ТАСС, 12 июля. Специалисты ликвидировали на Камчатке два лесных пожара, площадь которых составила около 8 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства региона.

"Два лесных пожара ликвидировали на Камчатке за прошедшие сутки. Сейчас в крае действуют три лесных пожара, два из них локализованы. Так, за прошедшие сутки были ликвидированы пожары в Пенжинском и Паланском участковых лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 8 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Также в крае локализованы два пожара на территории Паланского участкового лесничества, там площадь горевшей территории составила около 50 га.

На территории края действует один лесной пожар в Паланском участковом лесничестве, в 21 км от села Лесная. На пожаре работают 10 человек и вертолет Ми-8. Угрозы населению и имуществу нет.

Всего за прошедшие сутки к тушению пожаров привлекалось 80 человек, 5 вертолетов Ми-8 и 2 единицы техники. Режимы ограничения пребывания граждан в лесах действуют на территориях Тигильского, Мильковского, Пенжинского районов, а также Козыревского сельского поселения.