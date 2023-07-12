Лесные пожары в Хабаровском крае охватили свыше 68,6 тыс. га

К борьбе с огнем привлечено 244 человека, 6 единиц техники и 10 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Огонь лесных пожаров в Хабаровском крае распространился на территорию больше 68,6 тыс. га, сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрирован 41 пожар на общей площади 68 627,5 га", - говорится в сообщении. Накануне в регионе действовало 40 возгораний на площади 67,4 тыс. га.

Сейчас к борьбе с огнем привлечено 244 человека, задействовано 6 единиц техники, 10 воздушных судов. Пожары действуют в основном в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Они находятся на большом удалении от населенных пунктов, возникли из-за сухих гроз. За истекшие сутки ликвидировали 8 пожаров почти на 6,4 тыс. га.

В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии. Это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств. Для оказания помощи в борьбе с огнем в край уже привлекали группировки из Приморья, Омской области и других регионов, пока дополнительной поддержки не требуется, уточнили агентству в министерстве.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 422 пожара на общей площади свыше 268 тыс. га.