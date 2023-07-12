Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Шлейф распространился в южном направлении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты в среду утром зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 1,5 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км от вулкана. По данным ЕДДС, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.