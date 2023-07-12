В Приамурье завели уголовное дело по факту разрушения более 100 надгробий

Полиция разыскивает виновных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Завитинского района в Амурской области завела уголовное дело по факту разрушения более 100 надгробий на городском кладбище в Завитинске, сообщается в среду в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"По факту повреждения надгробий на втором городском кладбище в городе Завитинске органом дознания ОМВД России "Завитинское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы амурского управления МВД, 11 июля в дежурную часть ОМВД России "Завитинское" стали поступать сообщения о повреждении мест захоронений кладбища №2 в. Завитинске. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили повреждения более 100 памятников и надгробных плит. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску виновных. На данный момент результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора Завитинского района.