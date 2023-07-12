В Приангарье возбудили дело о мошенничестве при модернизации Транссиба на 92 млн рублей

Факт преступления выявили в ходе проверки использования выделенных средств

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Транспортная полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 92 млн рублей при модернизации объектов Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что подрядчиком, привлеченным к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на объекте Восточно-Сибирской [железной] дороги, работы не выполнены. Денежные средства в размере 92 млн рублей, выделенных в качестве аванса, заказчику до настоящего времени не возвращены. Транспортная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следователем Братского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Факт мошенничества выявлен при проведении проверки использования средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей".