В пяти дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска зарегистрировали вспышки энтеровируса

Как сообщили местные СМИ, только в детском саду №28 заразились 11 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Вспышки энтеровирусной инфекции зарегистрированы в четырех детских садах и одной группе присмотра в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Групповые случаи энтеровирусной инфекции <...> сформировались в детских садах города Южно-Сахалинска №28, №11, №35, №49 и группе присмотра "Кроха", связанные с заносом инфекции в организованные коллективы", - рассказали в управлении.

Точное количество пострадавших пока не уточняется. По сообщениям местных СМИ, в детском саду №28 заразились 11 человек.