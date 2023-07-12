В Башкирии площадь лесного пожара увеличилась почти в четыре раза

Огонь распространился в направлении населенных пунктов Азнагулово и Катарыш

ТАСС, 12 июля. Площадь лесного пожара в Белорецком районе Башкирии увеличилась из-за усиления ветра почти в 4 раза, до 320 га. Локально пожар перешел в верховой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"Из-за усиления ветра до 25 м/с пожар начал активное распространение в противоположную сторону, в направлении населенного пункта Азнагулово (7 км) и населенного пункта Катарыш (5 км). Локально пожар перешел в верховой. В течение суток площадь пожара увеличилась до 320 га", - говорится в сообщении.

Для защиты населенных пунктов из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки в количестве 34 человек и 3 единиц техники. Для оценки обстановки и мониторинга ситуации применяются беспилотные авиационные системы.

Как сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта, в Узянском лесничестве из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар в Белорецком районе начался в понедельник на площади 40 га, угрозы населенному пункту не было. Во вторник площадь пожара увеличилась вдвое, до 82 га.

Всего в регионе действует 5 очагов лесных пожаров на площади 132,3 га, 3 из них локализованы на площади чуть более 40 га, отметили в МЧС.

По прогнозу Башгидрометцентра, в среду в республике прогнозируются дожди, грозы, усиления ветра, воздух прогреется до 30 градусов.