На севере Индии более 100 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений

Обильные осадки в северо-восточных районах страны начались 8 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Более 100 человек погибли на севере Индии в результате вызванных дождями наводнений и оползней. Об этом в среду сообщил телеканал India Today.

Обильные осадки в северо-восточных районах Индии начались 8 июля и были вызваны комбинацией двух факторов - муссонных дождей и притока влажных воздушных масс из региона Средиземноморья. Ливни обрушились на национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир. По состоянию на среду сильные дожди продолжаются в Уттаракханде.

Большего всего пострадал штат Химачал-Прадеш, находящийся в предгорьях Гималаев. Здесь наблюдались многочисленные оползни, подтоплены многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах по-прежнему блокированы около 300 туристов. Всего в штате в результате удара стихии погибли порядка 80 человек, дожди практически прекратились, ведутся спасательные и восстановительные работы.

Сильные дожди привели к тому, что во вторник в Дели уровень воды в реке Ямуна превысил опасный порог и достиг самой высокой за последние десять лет отметки. При этом это не привело к серьезным разрушениям в городе. В воскресенье в Нью-Дели был зафиксирован 40-летний максимум по выпавшим за сутки осадкам - 153 мм. В результате дождей в Дели в различных инцидентах погибли пять человек.