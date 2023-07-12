В Приморье объявили штормовое предупреждение

Причиной стали сильные дожди с грозами и ветром

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных дождей с грозами и ветром. Об этом сообщил в среду Примгидромет.

"В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством [осадков] 15-40 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). 16-17 июля в крае сохранится неустойчивый характер погоды: кратковременные дожди, местами ливни с количеством 15-40 мм. Дожди будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах усилением ветра до 17-24 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим на реках края ожидается формирование и прохождение быстро развивающихся паводков с высотой подъема преимущественно 0,5-2,5 м, на реках южной половины до 4,5 м. Создается угроза подтопления территорий, ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов.

По данным Примгидромета, прошедшие дожди на севере Приморского края вызвали на отдельных реках бассейна реки Уссури подъемы уровней воды на 5-40 см, в верховье реки Большая Уссурка до 1 м, без разливов и затоплений. На большинстве рек южной половины края сейчас отмечается спад уровней воды. Реки края преимущественно в берегах, только на реках бассейна озера Ханка уровень воды выше пойменных отметок до 0,5 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

На южные районы Приморья 5 июля оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В трех муниципалитетах в пятницу был введен режим ЧС.