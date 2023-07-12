На Курилах от нападения медведя пострадал мужчина

Его госпитализировали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Медведь напал на сторожа одного из охраняемых объектов в селе Горячие Ключи на острове Итуруп, пострадавший госпитализирован, сообщили ТАСС в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

"Сторож вышел на лай собак. Он увидел, что медведь напал на дворнягу и попытался отпугнуть хищника, в результате медведь кинулся на него", - рассказал собеседник агентства.

Медведь нанес мужчине рваные раны, с которыми его доставили в местную больницу.

Сотрудники лесничества и полиции выехали на место происшествия. Охотники находятся на дежурстве и пытаются выследить медведя, сообщили ТАСС в агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Всего за май и июнь этого года охотоведы Сахалинской области отстрелили семь опасных медведей, заходивших в населенные пункты и нападавших на домашний скот.