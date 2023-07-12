В Забайкалье впервые за пять лет зарегистрировали случай подозрения на корь

Его выявили у непривитого ребенка из Чернышевского района

ТАСС, 12 июля. Роспотребнадзор Забайкальского края зафиксировал первый за пять лет случай подозрения на корь у непривитого ребенка, сообщили в ведомстве.

"11 июля на территории Забайкальского края зарегистрирован случай подозрения на корь у непривитого ребенка из Чернышевского района", - говорится в сообщении. Последний случай был зафиксирован в 2018 году, когда заболели 27 непривитых человек.

Материал от заболевшего ребенка был направлен в Региональный центр с функциями надзора за корью, краснухой, паротитом в Благовещенск (Амурская область) для лабораторной диагностики. Также Роспотребнадзор совместно с медслужбой проводят противоэпидемические мероприятия в очаге заражения.

В 2023 году в России осложнилась ситуация по заболеваемости корью. С начала года в 63 субъектах страны зарегистрировано более 3,7 тыс. случаев кори, из которых 82,6% лабораторно подтверждены. Часе всего болеют не привитые лица.

Корь - это наиболее заразное из инфекционных заболеваний, коэффициент заразительности при кори составляет 100%. Корь опасна своими осложнениями, среди которых ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, воспаление среднего уха. Как осложнения кори возможны круп, энцефалит, миокардит. В особо тяжелых случаях могут развиться поражение слуха, слепота, умственная отсталость. Корь может быть причиной смертности и инвалидности.