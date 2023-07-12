Число отравившихся в Орске детей выросло до девяти

Как сообщил глава Оренбуржья Денис Паслер, их жизни ничего не угрожает

ТАСС, 12 июля. Количество госпитализированных детей, которые отравились йогуртом в дошкольных учреждениях Орска, выросло до девяти, их жизни ничего не угрожает. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков. У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому", - написал Паслер.

Ранее сообщалось, что Орске Оренбургской области произошла вспышка острой кишечной инфекции среди детей дошкольных учреждений. В мэрии Орска сообщили, что были госпитализированы восемь человек в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, источником отравления стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода, всю продукцию которого изымают из оборота