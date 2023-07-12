Жительницу Тюмени подозревают в угрозах убийством своему ребенку

Женщину задержали

ТЮМЕНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, которая высказывала угрозы убить своего ребенка. Женщина задержана, сообщили в среду в СУ СКР по Тюменской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего)", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой местная жительница в прямом эфире заявила о желании убить своего 12-летнего ребенка, а также нецензурно выражалась в его адрес.

В настоящее время женщина задержана и доставлена сотрудниками полиции в следственное управление СКР. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.