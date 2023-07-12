В Екатеринбурге установились смог и запах гари

Причиной стали лесные пожары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга жалуются на установившиеся в городе смог и запах гари, передает в среду корреспондент ТАСС.

По состоянию на вторник в Свердловской области пожары продолжают действовать в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Красноуральском, Серовском, Талицком и других районах области.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями в регионе велика вероятность образования смога.

По данным Уральского гидрометцентра, в регионе установилась облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 40 градусов, местами шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на площадке в Екатеринбурге под линией электропередачи, где горели деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1,5 тыс. кв. м.