12 июля, 05:25,
обновлено 12 июля, 05:49

В деревне в Солнечногорске ликвидировали открытое горение

© МЧС России

Городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Открытое горение построек в деревне Кривцово в Солнечногорске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 08:29 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара. "Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем", - сказали в прокуратуре.

Ранее пожарные локализовали возгорание. "В 07:32 объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м", - сказали в главке. Огонь тушили порядка 40 человек и 13 единиц техники.

Утром 12 июля в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Кривцово. Сообщалось, что горят деревянные постройки на площади 3,2 тыс. кв. м. Существовала угроза перехода огня на жилые дома и лес. Предварительно, пострадавших нет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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