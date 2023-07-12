12 июля, 05:25,
обновлено 12 июля, 06:19

В Индии российские туристы оказались заблокированными в горах

EPA-EFE/ RAJAT GUPTA, архив
© EPA-EFE/ RAJAT GUPTA, архив

Причиной стали наводнения, отметил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. 15 российских туристов заблокированы в горной местности в штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных дождей в последние пять дней произошли наводнения, разрушена часть дорог. Об этом сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", - цитирует Триведи агентство ANI.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции штата, застрявшие российские туристы в находятся безопасности. "С ними поддерживают связь, и они находятся в безопасности в Касоле. Эвакуация началась", - сказал представитель полиции. По его данным, пострадавших среди россиян нет.

ТАСС запросил официальный комментарий посольства.

Более 100 человек погибли на севере Индии в минувшие четверо суток в результате вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Большего всего пострадал Химачал-Прадеш, в котором погибли 80 человек. В штате сошли оползни, подтоплены многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в горах блокированы порядка 300 индийских и иностранных туристов. 

Теги:
ИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация