В Индии российские туристы оказались заблокированными в горах

Причиной стали наводнения, отметил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. 15 российских туристов заблокированы в горной местности в штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных дождей в последние пять дней произошли наводнения, разрушена часть дорог. Об этом сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", - цитирует Триведи агентство ANI.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции штата, застрявшие российские туристы в находятся безопасности. "С ними поддерживают связь, и они находятся в безопасности в Касоле. Эвакуация началась", - сказал представитель полиции. По его данным, пострадавших среди россиян нет.

ТАСС запросил официальный комментарий посольства.

Более 100 человек погибли на севере Индии в минувшие четверо суток в результате вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Большего всего пострадал Химачал-Прадеш, в котором погибли 80 человек. В штате сошли оползни, подтоплены многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в горах блокированы порядка 300 индийских и иностранных туристов.