В Запорожской области обнаружили тайник с 16 противотанковыми минами

Также в нем находились взрыватели, артиллерийский снаряд и 30 патронов

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Тайник с 16 противотанковыми минами, взрывателями и артиллерийским снарядом обнаружили около поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ и отдела полиции "Михайловский", реализуя оперативную информацию на неработающей автозаправке, недалеко от поселка Михайловка нашли тайник. Внутри ящиков сотрудники полиции обнаружили: 16 противотанковых мин, 10 взрывателей, артиллерийский снаряд, 30 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Все боеприпасы были изъяты для дальнейшего уничтожения. В настоящее время проводится поиск организаторов данного тайника.