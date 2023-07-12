В Оренбуржье ликвидировали природный пожар около двух сел

В ГУ МЧС по области отметили, что тушение осложнялось из-за сильного ветра

ТАСС, 12 июля. Пожарные ликвидировали возгорание лесополосы и сухой травы у сел Городище и Никольское в Оренбургской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня утром в 09:33 (07:33 мск) огнеборцам удалось полностью ликвидировать природный пожар", - отметили в управлении.

Во вторник в районе этих сел загорелся лес, в результате сильного порывистого ветра пожар перешел на сухую траву. В ГУ МЧС по области отмечали, что тушение осложнялось из-за сильного ветра. Пожар по всем участкам удалось локализовать в 21:30 (19:30 мск).