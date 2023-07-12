В Краснодарском крае эвакуировали туристов и маломобильных граждан в ПВР из-за ливней

По данным губернатора Вениамина Кондратьева, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей, а также маломобильных жителей Туапсинского района в четыре пункта временного размещения из-за сильных ливней, за три часа в районе выпало 144 мм осадков, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду.

"Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди - за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков. Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

"Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. "Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - добавил губернатор, отметив, что во многих городах на Черноморском побережье продолжает действовать штормовое предупреждение.

В свою очередь глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в Telegram-канале, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях в связи с подтоплениями. Он уточнил, что из русла вышла река Небуг. Кроме этого, в Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети.

Ранее в среду в администрации Туапсинского района сообщили, что движение на нескольких участках трассы А-147 Джубга - Сочи перекрыто из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.