В Челябинской области арестовали жителя по обвинению в убийстве 12-летней девочки

По данным следственного управления СК России по региону, обвиняемый признал вину

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Жителю Челябинской области предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки и ее убийстве. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии), пунктом "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, вечером 9 июля в городе Симе обвиняемый с целью совершения преступления против половой неприкосновенности вывез в лесной массив на автомобиле 12-летнюю девочку. После совершения преступления мужчина нанес ребенку несколько ножевых ранений, ставших причиной смерти. Тело потерпевшей скрыл в лесном массиве.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте преступления работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, которыми особо тяжкие преступления раскрыты в кратчайшие сроки.

По данным управления, обвиняемый признал вину в совершении преступлений.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.