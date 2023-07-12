В Омской области владелец базы отдыха выплатил родителям погибшего ребенка 3 млн рублей

По версии следствия, причиной гибели подростка стало отсутствие контроля со стороны квалифицированного инструктора

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Собственник базы отдыха "Политотдел", в аквапарке которой в мае 2022 года утонул 14-летний мальчик, после вмешательства прокуратуры выплатил его родителям компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Об этом сообщила в среду журналистам старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"После вмешательства в ситуацию прокуратуры Любинского района Омской области денежные средства от собственника имущественного комплекса базы отдыха в полном объеме поступили на расчетный счет ООО "Родонит" для направления пострадавшим. В настоящее время родители погибшего ребенка получили денежные средства", - рассказала Булихова.

В ведомстве уточнили, что омский суд еще в декабре 2022 года обязал эту компанию, которая предоставляла развлекательные услуги аквапарка в здании базы отдыха, выплатить пострадавшим 3 млн рублей. Исполнительные листы были переданы приставам, но родители средства не получили. По документам компания не имела собственных активов и имущества, а имущественный комплекс базы отдыха арендовала у другого лица. Прокуратура внесла пристава представление за неполноту совершения исполнительных действий.

Четырнадцатилетний подросток утонул 26 мая 2022 года в бассейне базы отдыха, где находился со своим классом. По версии следствия, причиной его гибели стало отсутствие контроля со стороны квалифицированного инструктора. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека. Оно передано в суд на рассмотрение.