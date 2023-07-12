Девять поселков Туапсинского района оказались подтоплены из-за ливней

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Подтопления домов и улиц зафиксированы в Горском, Дефановке, Джубге, Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском Туапсинского района Краснодарского края из-за прошедших дождей, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края в среду.

"Подтоплены дома в Горском по ул. Краснодарская и в СНТ "Ручеек", в Дефановке подтоплены дома по улицам Школьной и Комсомольской, в Джубге - дома на улицам Приморской, Советской, Набережной. А также один социальный объект - поликлиника. Затоплены ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском", - говорится в сообщении.

Уточняется, что население из зон подтопления эвакуируют в Джубге в школу №31, в Тенгинском сельском поселении в местный дом культуры, в Новомихайловском в школу №35, в Ольгинке в школу №19 и в Небуге в дом культуры.

В ночь на среду в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. В Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети. В районе поселка Лермонтово подтопило проезжую часть трассы А-147 Джубга - Сочи, движение перекрыто, в районе поселка Новомихайловский сошел сель, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Объездом является автодорога " Майкоп-Туапсе".

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июля включительно.