На Колыме двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку с целью ограбления

Потерпевшую госпитализировали, подробности о состоянии ее здоровья пока не уточняются

ТАСС, 12 июля. Несовершеннолетние парень и девушка в поселке Ола Магаданской области намеренно сбросили с моста беременную знакомую. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"17-летний юноша и 16-летняя девушка вступили в предварительный сговор на совершение убийства своей 18-летней знакомой, находящейся в состоянии беременности, с целью проживания в арендуемой квартире и хищения денежных средств", - рассказал собеседник агентства.

По информации следователей, это произошло в минувшие выходные, в ночь на 9 июля. Знакомые беременной девушки придумали предлог, чтоб привести ее на мост через реку в поселке Ола. Юноша скинул ее с моста, надеясь, что та умрет от удара об воду, а тело унесет в море течением. Его соучастница отправила с мобильного телефона жертвы ложное сообщение ее подруге о намерении свести счеты с жизнью.

Девушку спас мужчина, который услышал ее крики. Потерпевшая госпитализирована, подробности о состоянии ее здоровья пока не уточняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "г", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений). Следователи предъявили обвинение двум несовершеннолетним. По ходатайству следствия, юноше судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастница в период следствия будет находиться под подпиской о невыезде.