Ее обвиняют в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил жалобу на арест опекуна из Екатеринбурга Вероники Наумовой, которая обвиняется в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного, а также в мошенничестве с выплатами. Женщина останется под арестом, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в среду.

"Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Обвиняемая останется под арестом по 26 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее Чкаловский районный суд арестовал Наумову по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

О пропаже шестилетнего мальчика 26 июня заявила его опекун, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски. Позже было обнаружено тело ребенка, его опекун была задержана.

После гибели мальчика суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для заведующей детского сада и специалиста опеки и попечительства, в отношении которых расследуются уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности соответственно. По данным уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова, были сигналы о неблагополучии в семье опекунов, но сотрудники органов системы профилактики бездействовали.