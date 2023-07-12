В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 12 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов, пострадавших и разрушений при обстрелах нет, но повредили одну линию электропередачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в среду глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Из гранатомета обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка - зафиксировано 29 и 3 выстрела соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - говорится в сообщении.

По данным главы региона, в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром - зафиксировано восемь и пять прилетов соответственно, по селу Середа выпущено восемь минометных и два артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. Гладков добавил, что в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 12 прилетов, в Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов, в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - по нему выпустили три артиллерийских снаряда, везде обошлось без пострадавших и разрушений.