В Югре площадь природных пожаров снизилась почти на 900 га

Продолжается тушение на общей площади свыше 8,9 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилась примерно на 9% или около 1 тыс. га. В настоящее время специалисты тушат 17 природных пожаров на общей площади свыше 8,9 тыс. га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в среду.

"По состоянию на утро 12 июля в Югре идет тушение 2 ландшафтных пожаров в Березовском районе на площади 640 га, а также 15 лесных на 8 272,4 га, из них локализовано 9 на площади 4 563,2 га. За прошедшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на площади 1 369,3 га", - сказано в сообщении.

К их ликвидации привлечены 416 работников Авиалесоохраны Югры. За прошедшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на площади 1 369,3 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 146 ландшафтных пожаров на площади 24 173,43 га, 356 лесных пожаров на площади 36 106,44 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

Во вторник в Югре действовало 3 ландшафтных пожара на площади 416,4 га и 21 лесной пожар на 9 436,7 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, на всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.