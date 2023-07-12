В Новосибирске няню, из-за которой в пожаре погибли 2 детей, приговорили к 2 годам колонии

По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, семья находилась в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Новосибирска приговорил 19-летнюю няню, по вине которой в пожаре погибли двое малолетних детей, к 2 годам колонии-поселения. Об этом сообщили в среду в областной прокуратуре.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденной по совокупности преступлений 2 года и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Девушка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

20 декабря 2022 года 19-летняя девушка, которая на постоянной основе присматривала за двухлетним мальчиком и годовалой девочкой, ушла на косметические процедуры и оставила детей без присмотра на длительное время одних в квартире. Произошло возгорание и значительное задымление помещения. Дети не смогли самостоятельно покинуть квартиру и обратиться за помощью, они умерли на месте происшествия от отравления продуктами горения. Няне предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, также два уголовных дела завели на мать погибших детей за оставление в опасности и ненадлежащее исполнение обязанностей.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, семья находилась в поле зрения социальных служб и подразделения по делам несовершеннолетних. Мать воспитывала детей одна.