ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов в Сирии

Они заключены под стражу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске-на Амуре из уроженцев стран Центральной Азии, оказывавших помощь террористам в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность на территории Российской Федерации запрещена)", - сообщили в ЦОС.

Задержанные - выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. "По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Они заключены под стражу.

13 июня управление ФСБ по Хабаровскому краю также сообщало о задержании 19-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик, проживавшего в Комсомольске-на-Амуре и осуществлявшего финансовую помощь международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" в приобретении оружия, боеприпасов и обмундирования.