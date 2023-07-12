В Омске второй день подряд фиксируют выбросы сероводорода

Специалисты выявили превышение ПДК сероводорода до 3,25 раза

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода регистрируют второй день подряд в атмосфере Омска. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"В ночь на 12 июля в Кировском административном округе зафиксировано превышение ПДК сероводорода до 3,25 раза", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ночь с понедельника на вторник передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявила в Советском округе превышение сероводорода в 1,13 ПДК, метилмеркаптана в 1,42 ПДК и фенола в 2,3 ПДК. В министерстве уточнили, что замеры проводились с подветренной и наветренной стороны производственной площадки компании "Астра". Данные о загрязнении переданы в надзорные органы для принятия мер реагирования.