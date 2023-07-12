В Новосибирске вице-мэра оштрафовали по делу о клевете в отношении депутата Госдумы

Суд назначил Артему Скатову штраф в размере 30 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновным вице-мэра Новосибирска Артема Скатова по делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во "ВКонтакте".

"Приговором мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска от 12 июля 2023 года Артем Скатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

После заседания Скатов заявил журналистам, что с постановлением суда не согласен и будет обжаловать приговор. Гособвинение в ходе прений сторон просило для вице-мэра 200 часов обязательных работ.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому администратору одного из Telegram-каналов негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, а именно об аффилированности с новосибирской строительной компанией "Расцветай" и политическом давлении на депутатов горсовета Новосибирска. В июле 2022 года вице-мэр сообщил, что силовики провели у него обыски после жалобы Савельева.

В ходе судебного процесса Скатов сообщал, что не признает вину в создании статьи о депутате, и лишь отправил автору Telegram-канала Алексею Голомазову ссылки на журналистские материалы, из которых тот скомпилировал материал. По мнению чиновника, автор Telegram-канала оговорил его, чтобы избежать уголовного преследования. Скатов также отметил, что считает информацию, содержащуюся в статье, достоверной, а не клеветнической.

Во время процесса Скатова дважды (в январе и в феврале) отстраняли и восстанавливали в должности на время судебных разбирательств - в мэрии он курирует департамент информационной политики и департамент связи и информатизации. С 2008 по 2015 годы Артем Скатов занимал, в том числе должности помощника депутата Новосибирского областного Совета депутатов, помощника депутата Госдумы и пресс-секретаря мэра Новосибирска. Согласно данным, размещенным на сайте Госдумы, депутат Савельев избран по избирательному округу № 136 (Центральный - Новосибирская область), является членом фракции партии "Единая Россия".