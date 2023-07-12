В Челябинской области пресекли незаконный вывоз в Таджикистан 84 тыс. банок консервов

ФСБ возбудила уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из управления ФСБ России по Челябинской области пресекли попытку нелегального вывоза в Таджикистан 84 тыс. банок рыбных консервов, сообщили журналистам в пресс-службе таможни.

"Грузовой автомобиль с 84 тыс. банок консервированных продуктов из рыбы был остановлен в международном автомобильном пункте пропуска Бугристое в Челябинской области. Водитель предъявил ветеринарный сертификат, который оказался поддельным", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области передали на таможню материалы оперативно-разыскной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).