В Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопленной насосной станции

Как сообщили в администрации города, ограничения введены до того момента, как со станции не откачают воду и не запустят насос

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Водоснабжение частично приостановили в Туапсе из-за подтопления ливнями насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"В связи с подтоплением насосной станции на территории НП3 будет приостановлена подача холодной воды на Грознефть: улицы Верхнекордонную, Нижнекордонную, Пархоменко, Туапсинскую, Волгоградскую, Ялтинскую, Адлеровскую, Грибоедова, а также в село Краянское", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водоснабжение приостановлено с 9:45 мск до того момента, как со станции не откачают воду и не запустят насос. Водозаборные сооружения в городе работают.

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В ночь на 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Подтопления домов и улиц зафиксированы в девяти поселках муниципалитета. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. В Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети.

В районе поселка Лермонтово подтопило проезжую часть трассы А-147 Джубга - Сочи, движение перекрыто, в районе поселка Новомихайловский сошел сель, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Объездом является автодорога " Майкоп-Туапсе". Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июля включительно.