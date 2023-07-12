В Орске пятерых детей выписали из больницы после пищевого отравления

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, они находятся в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 12 июля. Пятерых из девяти воспитанников дошкольных учреждений, госпитализированных в связи с пищевым отравлением в Орске, выписывают. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Из числа девяти госпитализированных детей пятеро в настоящее время выписываются в связи с отсутствием жалоб в удовлетворительном состоянии. Таким образом, в стационаре продолжают лечение четверо детей, только двое детей получали инфузионную терапию - капельницы. Остальным это по состоянию не требовалось. Ухудшения состояния нет ни у одного ребенка, только у двоих детей имеет место субфебрильная температура [не выше 37,5], у остальных повышения температуры не было", - привели в ведомстве слова министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой.

По информации министра, в детских садах Орска усилили утренний фильтр. Медики проверили пищеблоки дошкольных учреждений, в ближайшие дни там исключат использование термически необработанной молочной продукции.

"У всех заболевших детей был взят ПЦР на вирусы. Лаборатории работали ночью, результаты ПЦР на вирусы - отрицательные. Бактериологические исследования в работе, они готовятся несколько дней. Рабочий диагноз медиков у заболевших дошколят Орска - пищевая токсикоинфекция", - добавили в министерстве.