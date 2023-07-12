В Оренбургской области приостановили работу молокозавода после отравления детей

Ситуация находится на контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой

ТАСС, 12 июля. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете на выпуск и реализацию продукции Новотроицкого молокозавода, которая могла стать источником отравления 36 детей из детских садов Орска Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Проводится санитарно-эпидемиологического обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды. В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом поставки всей продукции с предприятия остановили как в соцучреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств. Специалисты отобрали пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие.

Ситуация находится на контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.