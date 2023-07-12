В Хабаровском крае тигр напал на инспектора охотнадзора

Пострадавшего доставили в больницу

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Инспектор охотнадзора получил травмы после нападения амурского тигра в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале центра "Амурский тигр" в среду.

"Инспектор исследовал местность после сообщения от местного жителя о пропаже собаки и, зайдя в лесной массив, обнаружил хищника у добычи. Человека доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в окрестностях села Маяк Нанайского района. На месте работают представители управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр" для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В Хабаровском крае в этом году увеличилось число инцидентов с краснокнижными хищниками. Одной из главных причин происходящего стало сокращение популяции кабана - традиционной кормовой базы хищника - из-за африканской чумы свиней. Для выравнивания ситуации в крае было подписано постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года.