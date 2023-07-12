Под Волгоградом возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в ДТП

От полученных травм на месте аварии скончались 36-летний мужчина и его 7-летний сын

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту столкновения Mercedes с фурой на трассе Р-22 "Каспий", в результате чего погиб ребенок и еще двое детей госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 29-летняя женщина-водитель Mercedes, двигаясь по автодороге Р-22 "Каспий" со стороны Волгограда в Москву, на 880-м км при совершении обгона не справилась с управлением, совершила столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой автомашиной "Скания". По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования дела. Как уточнили в надзорном ведомстве, от полученных травм на месте аварии скончались 36-летний супруг женщины, находившийся на переднем пассажирском сиденье, а также семилетний сын. Женщина-водитель и две девочки восьми и девяти лет госпитализированы.

Во вторник вечером в Иловлинском районе Волгоградской области в аварию попала семья из Республики Дагестан. Столкновение легкового автомобиля Mercedes с фурой привело к гибели двух человек, включая ребенка. Еще трое, в том числе двое детей, доставлены в больницу в тяжелом состоянии.