В Татарстане автомобиль съехал в реку

В результате инцидента погибли два человека

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Затонувший автомобиль с телами мужчины и женщины извлекли из реки Меша в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве уточнили, что в районе населенного пункта Карповка Пестречинского района местный житель нашел пустые палатки и высохшую еду, а также оторванный задний бампер с государственным номером автомобиля.

Сотрудники экстренных служб, выехавшие на место, извлекли на берег легковой автомобиль марки Citroen. Внутри обнаружили тела двух погибших.

Пресс-служба прокуратуры Татарстана уточняет, что проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. Вместе с ним внутри салона была женщина. Спастись им не удалось", - говорится в сообщении.