В Свердловской области природные пожары действуют на площади 1,3 тыс. га

Тушением возгораний занимаются почти 500 человек и более 140 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Природные пожары в Свердловской области действуют на площади 1,3 тыс. га. За прошедшие сутки были ликвидированы возгорания в шести районах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны и добровольцами ликвидированы лесные пожары в Алапаевском, Ивдельском, Красноуральском, Пелымском, Сухоложском и Таборинском районах. По данным на 12 июля действуют возгорания на общей площади 1,3 тыс. га, из них 540 га локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, тушением пожаров занимаются почти 500 человек и более 140 единиц техники. Были задействованы три борта авиации в Гаринском, Сосьвинском, Ивдельском и Пелымском районах. Администрации Верхнепышминского и Невьянского городских округов, где зафиксировано возгорание возле озера Аятское, рассматривают вопросы о введении чрезвычайных ситуаций в лесах муниципального характера.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на установившиеся в городе запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями в регионе велика вероятность образования смога.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.