В Нижегородской области произошло ДТП с участием восьми машин

Пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Восемь машин столкнулись Нижегородской области, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 09:20 мск на 550-м км автодороги Москва - Уфа в районе ремонтируемого участка с временным реверсивным движением. "Предварительно, в аварии пострадали четверо граждан: трое мужчин в автомобилях "Камаз" и Mitsubishi Fuso, и женщина-пассажир в автомобиле Mazda", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, "Камаз" столкнулся с автомобилем MAN. Это спровоцировало последовательное столкновение машин Mitsubishi Fuso, ГАЗон Next, Mazda, Hyundai, "Газель", Kia.