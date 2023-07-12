Число госпитализированных из-за теракта на Каховской ГЭС выросло до 154

Погибли 55 человек

ГЕНИЧЕСК, 12 июля. /ТАСС/. Число госпитализированных из зоны ЧС в Херсонской области после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС возросло до 154, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли 55 человек, еще 152 госпитализированы.

"Всего с 12 июня бригады скорой медицинской помощи госпитализировали 154 человека в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую центральную городскую больницу из подтопленных районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при необходимости специализированного лечения Минздрав региона направляет пациентов в медучреждения Крыма. "Силами местных и прикомандированных из других регионов страны медиков пациентам оказывается все необходимое лечение. Медучреждения оснащены медикаментами, вакцинами от кишечных инфекционных заболеваний и кадрами. Ситуация находится под моим личным контролем", - приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный экологический ущерб, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра.