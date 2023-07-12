В Москве арестовали главу центра хозобеспечения МВД Татарстана по делу о коррупции

В суде не уточнили деталей уголовного дела

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы вслед за начальником тыла МВД по Татарстану Рамилем Шакировым отправил в СИЗО на два месяца главу центра хозобеспечения МВД по республике Артема Мешкова, обвиняемого в получении около 6,5 млн рублей взятки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мешкова Артема Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Татарстан" Мешкову избрана на два месяца, то есть до 10 сентября", - сказала собеседница агентства.

В суде не уточнили деталей уголовного дела. Официальными комментариям правоохранительных органов и защиты обвиняемого ТАСС пока не располагает.

На прошлой неделе Басманный суд арестовал по делу о крупной взятке начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. В случае признания Шакирова и Мешкова виновными, им грозит до 15 лет колонии.