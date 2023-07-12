Росгвардия пресекла подготовку диверсий ВСУ в лесном массиве ЛНР

Сотрудники ведомства обнаружили подбитую бронированную технику ВСУ, под днищем которой был спрятан крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке были замотаны в тряпки три автомата АК-74, пулемет "Печенег", гранатомет иностранного производства

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии пресекли лесном массиве ЛНР подготовку диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в особо охраняемой зоне леса в Луганской Народной Республике, где до освобождения дислоцировались украинские вооруженные формирования. Подходы к данной территории боевики плотно заминировали при отступлении", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в ходе проработки оперативной информации совместно с представителями военной контрразведки росгвардейцы обнаружили подбитую бронированную технику ВСУ, под днищем которой был спрятан крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке были замотаны в тряпки три автомата АК-74, пулемет "Печенег", гранатомет иностранного производства с выстрелами и немецкие наступательно-оборонительные гранаты.

"Подобный набор мог быть использован для проведения диверсионно-террористических актов на территории Луганской Народной Республики", - заключили в ведомстве.